Incidente stradale in località Brasimato al km 131,5 sulla SS 107, nel territorio di Crotone .Lo scontro tra due autovetture, una Fiat Grande Punto ed una Wolksvagen Golf. Deceduti sul colpo i due occupanti della Fiat mentre i due occupanti della Golf, in gravissime condizioni, venivano estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e consegnati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso la SS 107 è stata chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso ed il traffico deviato sulla via di comunicazione parallela. Sul posto per i rilievi del caso la Polizia Stradale.

I due morti nell’incidente stradale accaduto lungo la strada statale “Silana Crotonese” sono Piero Riolo, di 43 anni, e Lorenza Aloisio, di 33, entrambi di Crotone. Le vittime viaggiavano a bordo della Fiat “Punto” scontratasi, per motivi in corso d’accertamento, con un’altra vettura, una Volkswagen “Golf”, sulla quale si trovavano i due feriti. Si tratta di una donna e della figlia, ricoverate entrambe con prognosi riservata nell’ospedale di Crotone. La prima è stata sottoposta ad intervento chirurgico, mentre la figlia é ricoverata in rianimazione.