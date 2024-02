L’artista calabrese Raffael conquista, anzi riconquista la Spagna. Ad Alicante, graziosa e popolosa città sulla Costa Blanca, nel sud est del Paese iberico, il pittore spopola con la sua arte dei nasi rossi, marchio di fabbrica di Raffael. Nella città spagnola si è svolta dall’11 al 14 febbraio l’esposizione collettiva di pittura dal titolo “Amor es pura energia” nella sede dell’associazione “Universo Artistico”, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti. Non è la prima volta che Raffael espone in Spagna, dove è quasi di casa. Intanto l’artista, ai microfoni di RTC, La RadioTelevisione della Calabria, afferma di star lavorando anche a nuovi e stimolanti progetti in Calabria che presenterà a breve.