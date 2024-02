“Insieme a Tajani, con il quale c’è un rapporto molto forte sia dal punto di vista politico che amicale, cercherò di essere chi lavora, insieme a lui, per fare di Forza Italia un partito autenticamente riformista e liberale. Noi dobbiamo radicarci in questo spazio elettorale dicendo le cose che Fratelli d’Italia e la Lega hanno difficoltà, a volte, a dire, utilizzando le parole di chi vorrebbe che anche all’interno del centrodestra ci fosse una forza politica che si distingue per riformismo, per il pensiero liberale. Questo è quello che vorrei fare insieme a Tajani”. A dirlo il presidente della Regione Roberto Occhiuto dopo la nomina a vice segretario nazionale di Forza Italia. “Noi siamo già al centro -ha aggiunto- anzi Tajani ha fatto un appello a tutti coloro che si riconoscono in questa area politica affinché si mettano insieme a Forza Italia. E il centro si presidia dimostrando di essere un partito riformista. Ora al centrodestra un partito del genere credo manchi e credo sia interesse anche di Fdi e Lega di avere un partito che riesce ad attrarre il consenso anche di quanti nella sinistra attuale non si sentono rappresentati”.