Un’altra strage di civili a Gaza. Durante la distribuzione di aiuti alimentari ci sono stati colpi d’artiglieria e d’arma da fuoco che hanno colpito la folla, radunata alla rotonda di Nabulsi in Al-Rashid Street, in attesa della consegna del cibo. Almeno 104 palestinesi sono morti e 208 feriti come rende noto il ministero della Sanità, controllato da Hamas. Le autorità israeliane, pur ammettendo di aver aperto il fuoco colpendo 10 palestinesi, sostengono che la maggioranza delle vittime è stata provocata dalla calca e dai camion presi d’assalto che hanno perso il controllo. Presente sul posto, il giornalista palestinese Kahdeer al Za’anoun, citato dalla Cnn, ha detto che un’ampia folla aspettava gli aiuti ma che il caos è scoppiato solo dopo gli spari dei soldati. “La maggior parte dei morti sono stati travolti dai camion durante il caos, mentre la gente cercava di scappare dal fuoco israeliano”, ha raccontato. Si è verificato “un violento assembramento” al momento della distribuzione di aiuti nel nord di Gaza, con palestinesi che hanno saccheggiato i camion. “Durante l’incidente, decine di abitanti di Gaza sono rimasti feriti, spintonati e calpestati” nella calca, hanno affermato le forze di difesa israeliane. Una fonte militare citata da Times of Israel ha raccontato che, dopo l’assalto ai camion, una parte della folla ha cominciato a muoversi contro le forze israeliane, presenti nell’area per coordinare l’ingresso dei camion della Striscia, e ha finito per “mettere in pericolo” i soldati. Diffuse anche le immagini aeree. Gli Usa hanno chiesto spiegazioni a Israele circa la strage di palestinesi in attesa di ricevere aiuti alimentari, E Joe Biden ammette che la strage a Gaza complicherà i negoziati, a prescindere “da come siano andate le cose”.