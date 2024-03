Calcio, derby Cosenza-Catanzaro sempre piu’ vicino. Le ultime

di RTC Sport

Sta per scoccare l’ora di Cosenza-Catanzaro, derby e match clou della 29sima giornata in serie B, gara in programma domenica alle ore 16,15 allo stadio San Vito-Marulla. Un nuovo capitolo dunque per questa sfida sempre sentita e affascinante in entrambe le città calabresi che lo considerano come il derby dei derbies. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con voglia di vincere, anche se vivono decisamente momenti differenti. Il Cosenza padrone di casa ha conquistato un punto sul terreno della capolista Parma che ha lasciato anche qualche rimpianto in quanto i lupi sono stati in superiorità numerica per buona parte del secondo tempo e non sono riusciti a vincere la gara, pur essendoci andati molto vicini in alcune occasioni. Ad ogni modo si è messo alle spalle la sconfitta interna di qualche giorno prima subita con la Sampdoria. Il Catanzaro, imbattuto da metà gennaio, vive invece un vero e proprio magic moment, con 3 vittorie nelle ultime 4 gare. Le ultime due, con Cittadella e Bari, peraltro sono state roboanti e specchio di una condizione fisica e psicologica pienamente e totalmente recuperata, con una squadra che gira a mille e gioca a memoria come a inizio stagione. Entrambe vogliono vincere, come detto prima. Il Cosenza perchè vuole regalare una gioia ai suoi tifosi che saranno tantissimi, 18mila circa; inoltre per riscattare il ko dell’andata (2-0) e soprattutto perchè un successo potrebbe proiettare i lupi pienamente in zona playoff. Dall’altra parte il Catanzaro, già ampiamente insediatosi nei playoff, che sarà seguito da centinaia di supporters, secondo il numero massimo stabilito e consentito dalle autorità, che non vuole fermarsi e intende proseguire questa strepitosa ascesa, avvicinandosi ulteriormente alle primissime e giocarsi a questo punto le sue carte per la promozione diretta. Sarà dunque una sfida bella e combattuta in un ambiente che si preannuncia bollente.

Cosenza e Catanzaro si sono incontrate 49 volte in campionato, 19 vittorie per le Aquile, 10 per i Lupi, 20 i pareggi.

Arbitrerà Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Cipressa di Lecce e Khaled Bahri di Sassari. Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera. Al VAR Matteo Gariglio di Pinerolo, assistente al VAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore. A breve ulteriori approfondimenti sull’imminente derby.

Radiocronaca in Diretta del derby domenica a partire dalla ore 15,50 su RTC.