Il tecnico del Cosenza Fabio Caserta e quello del Catanzaro Vincenzo Vivarini hanno diramato i rispettivi convocati in vista del derby di domani valido per la 29sima giornata in Serie B. Nel Cosenza fuori i difensori Meroni e Cimino, reparto con gli uomini contati. Nel Catanzaro sempre fuori il centrocampista Ghion.

Convocati Cosenza: Lai Marson Micai; Barone Camporese D’Orazio Fontanarosa Frabotta Gyamfi Occhiuto Venturi; Calo’ Florenzi Praszelik Viviani Voca Zuccon; Antonucci Canotto Crespi Forte Marras Mazzocchi Tutino.

Convocati Catanzaro: Fulignati Sala Borrelli; Antonini Brighenti Krajnc Miranda Scognamillo Veroli; Oliveri Petriccione Pompetti Pontisso Situm Sounas Vandeputte; Ambrosino Biasci Brignola D’Andrea Donnarumma Iemmello Stoppa.