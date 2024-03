Derby Cosenza-Catanzaro, ci siamo. Le ultime e le probabili formazioni. Radiocronaca in Diretta su RTC con collegamento a partire dalle 15,50

di RTC Sport

Derby Cosenza-Catanzaro, ora ci siamo davvero. Poche ore alla cinquantesima sfida di campionato tra lupi rossoblu’ e aquile giallorosse, il derby piu’ sentito da entrambe le città e le tifoserie. Le due squadre si sono preparate al meglio dal punto di vista fisico e mentale per l’attesissimo appuntamento nonostante il turno infrasettimanale. Si giocherà difronte a circa 20mila spettatori, 800 quelli del Catanzaro in base alle disposizioni delle autorità. Andiamo alle probabili formazioni. Tre indisponibili nel Cosenza, tutti in difesa: i centrali Cimino e Meroni e l’esterno Martino, quest’ultimo tra i migliori dei rossoblu’ nella gara d’andata vinta dai giallorossi 2 a 0 con reti di Iemmello e Biasci. Nel Catanzaro fuori causa solo l’infortunato Ghion, mentre recuperano Antonini e Brighenti. Caserta recupera Zuccon che partirà dall’inizio a centrocampo assieme a Calo’ e Praszelik. In attacco probabilmente dal primo minuto Antonucci e Marras a sostegno del bomber e leader Tutino. Buone alternative a disposizione con i vari Canotto, Mazzocchi, Forte e Cresci pronti a subentrare. Dall’altra parte Vivarini ha pochi problemi, anche se Brighenti non è al meglio e dovrebbe iniziare dalla panchina, con Antonini e Scognamillo centrale e Veroli esterno basso a sinistra, l’ex Situm a destra. Sounas dovrebbe essere confermato esterno alto a destra, D’Andrea che scalpita parte dalla panchina. Gli unici dubbi veri del tecnico probabilmente sono quelli tra Verna e Pompetti in mezzo al campo (il primo dà piu’ equilibrio ed esperienza, il secondo piu’ ritmo e brillantezza) e tra il rientrante Biasci e Ambrosino (sembrerebbe la gara giusta per il primo ma il giovane partenopeo sta facendo molto bene nelle ultime gare). Alle 16,15 i dubbi saranno risolti con il fischio arbitrale di Fabbri di Ravenna. Radiocronaca Diretta su RTC (Frequenze Radio 88.5 e 105.7; DAB in tutta la Calabria; Canali TV 78, 88 e 119; Web su www.telecalabria.it e www.radiocatanzaro.it) con collegamento a partire dalle ore 15,50.