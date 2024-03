di RTC Sport

Non cambia nulla al vertice del Campionato regionale di Eccellenza. Il Sambiase stritola la Morrone (3-0) e la Vigor Lamezia passa a Gioiosa Jonica (0-2), per cui il divario di 6 punti in favore dei giallorossi rimane invariato. E domenica resa dei conti al D’Ippolito, con lo scontro diretto che puo’ servire alla Vigor per riaprire il campionato e al Sambiase per chiuderlo. Alle spalle delle lametine il Soriano espugna Scalea (1-2) e il Cittanova piega l’Isola Capo Rizzuto 2 a 1. Vittoria netta per il Rende sul Brancaleone (2-0). La ReggioRavagnese espugna il terreno dello StiloMonasterace (0-1) mentre il Bocale dilaga sul PraiaTortora (4-1). In coda colpo pesante della Paolana che passa a Palmi 2 a 1 e scavalca tre squadre.