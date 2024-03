La Basket Academy Catanzaro travolge la coinquilina Comiso 83 a 62 e si insedia solitaria in vetta alla classifica. Vittoria dedicata a Franco Cattani

SOVERATO(CZ)/ La Basket Academy Catanzaro, ancorché in esilio a Soverato, vince lo scontro di vertice con Comiso, recupera il distacco subito all’andata e si posiziona in cima alla classifica del girone. L’Academy ha assunto il controllo della gara da subito, vincendo tutti i quarti e tenendo l’Olimpia sempre a distanza di sicurezza, dando la netta sensazione di poter condurre la vittoria nel porto sicuro di Soverato. I primi due tempini sono stati caratterizzati dalle prodezze tecniche di Federico Perez, con tre assist totalmente smarcanti ed alcune conclusioni da sotto canestro di pregevole fattura. Sabbatino, Dmitrovic, Raffo Corapi, un diligente Agosto ed un Casareale in crescita hanno completato l’opera. Il terzo quarto inizia con Comiso più tonico ed attento, rispetto ad un Catanzaro un po’ svolato in attacco, che fallisce per leggerezza quattro facili realizzazioni di fila, vedendo assottigliarsi il distacco fin lì accumulato. Ma da metà frazione di gioco in poi il fuciliere scelto Sipovac inizia a colpire mortalmente la difesa siciliana ed il roster di coach Procopio chiude il terzo quarto a più tredici. Ultimo tempino, ovvero che mantiene le aspettative e con un rush finale negli ultimi cento secondi ad opera del solito Sipovac e del funambolo Canestrari, tramortiscono Comiso, annullando anche il loro vantaggio in differenza canestri dell’andata. E per una frazione di secondo non viene convalidata una bomba del top scorer Sipovac sul filo della sirena. E dire che l’Olimpia ce l’ha messa tutta per arginare i padroni di casa. I terribili cecchini ospiti, Iurato e Ferrarotto, che all’andata avevano massacrato l’Academy, sono rimasti imbrigliati nella rete ordita dall’esperto coach Procopio e dalle super prestazioni difensive di Madella e Dmitrovic. Farruggio e Turner, così, hanno potuto godere di un po’ più di spazio ed hanno risposto da par loro, nel tentativo di tenere a galla Comiso. Anche il centrone Salafia si è dannato sotto le plance , cercando di catturare rimbalzi ed allestendo giocate in post basso, ma un determinato Casareale, eterodiretto dalla panchina Academy, ne ha limitato notevolmente l’efficacia, sia in attacco che in difesa. Insomma, una performance di altissimo livello di tutto il roster ed un proficuo gioco di squadra, frutto del buon clima di fiducia tra i giallorossi. Adesso l’Academy avrà tempo per recuperare la migliore condizione fisica e migliorare alcuni aspetti tattici cari al duo Procopio-Tunno. Comiso dovrà resettare il Pala Scoppa e prepararsi ad affrontare sfide impegnative nel prosieguo del campionato. L’Academy ha dedicato la vittoria al compianto Franco Cattani scomparso poche ore prima.

Basket Academy Catanzaro – Olympia Comiso 83-62

(19-14 / 22-16 / 17-15 / 25-17)

Basket Academy Catanzaro: Corapi R. 5, Madella, Canestrari 6, Dmitrovic 8, Chiarella, Casareale 9, Corapi M., Foure, Agosto 3, Sabbatino 15, Sipovac 20, Perez Da Rold 17.

All. Procopio

Ass. Tunno

Olympia Comiso: Ferrarotto 5, Turner 12, Farruggio 15, Lena, Iurato 14, Salafia 7, Desari 2, D’Urzo 7, Ballarò, Gjuzi.

All. Farruggio

Arbitri: Fontanella -Smirne