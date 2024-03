“A 19 anni dalla morte di Nicola Calipari, ricordiamo un grande servitore dello Stato, un calabrese che si è contraddistinto per professionalità e dedizione con le quali affrontava il suo delicato lavoro”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario di Forza Italia. “Ha sacrificato in modo eroico la propria vita – aggiunge Occhiuto – per portare in salvo la giornalista Giuliana Sgrena, sequestrata dalla Jihad islamica. Il suo coraggio e il suo spirito di servizio nei confronti del Paese possano essere sempre da esempio per tutti gli italiani”.