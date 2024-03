“C’è stata una rimodulazione che rischia di ridurre la quota Sud. Dobbiamo pertanto spingere innanzitutto sulla qualità amministrativa per regioni come la Calabria per non perdere una occasione decisiva”. Lo ha detto il direttore generale dello Svimez, Luca Bianchi, presente a Lamezia Terme al convegno della Cgil “Quale sviluppo per il Mezzogiorno e la Calabria”. All’incontro partecipano anche, tra gli altri, il leader della Cgil Maurizio Landini ed il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Da adesso – ha aggiunto – bisogna concentrarsi per mettere a terra le risorse perché non è possibile che non si raggiunga la quota del 40 per cento che è la quota prevista per il Mezzogiorno dalla quale non si può derogare. Al Governo diciamo di supportare e rafforzare le amministrazioni locali nell’attuazione perché questo Pnrr serve anche a ridurre i divari territoriali e non si può assolutamente derogare questo obiettivo”.