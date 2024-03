Se dedicarsi tutti i giorni al prossimo è una prerogativa intrinseca nella donna, quella di dedicarsi invece alla sua personale condizione che sia soprattutto di salute rappresenta un una tantum che spesso porta poi a situazioni allarmanti. Per questo motivo, e con l’intenzione di dedicare un momento alla salvaguardia ed alla cura di sé stessa che l’UICI di Catanzaro presieduta da Luciana Loprete ha voluto dedicare anche quest’anno una serie di screening che variano dalla prevenzione della cecità, alla sordità, alle malattie del cavo orale, alla prevenzione delle patologie legate all’apparato cardiovascolare, dell’osteoporosi e delle malattie dermatologiche.

Il tutto in collaborazione con l’amm.ne comunale di Catanzaro e la commissione pari opportunità del comune che hanno messo a disposizione i locali dell’ex stac per tutte le attività che sono previste dalle ore 8.30 alle ore 18.00 fatta eccezione per la prevenzione dell’osteoporosi che si terrà presso il Policlinico universitario Mater Domini di Germaneto UOC Nutrizione Clinica Corpo C livello 5 stanze 9,10,15 dalle ore 8.30 alle ore 15.00. Una collaborazione, quella intrapresa con il comune e la CPO della Città di Catanzaro che avranno il loro avvio giorno 7 marzo con l’esperienza del reading e del bar al buio per la riscoperta dei sensi e che si terrà per gli alunni delle scuole nelle sale del Complesso Monumentale del San Giovanni. Reading che sarà tenuto dalla Presidente e da autori locali e che darà la possibilità ai ragazzi di potersi immergere nell’ascolto del testo del libro e nel confronto con l’autore passando poi all’esperienza del Bar al buio che invece farà scoprire la particolarità di assaporare determinati gusti senza l’ausilio della vista. Le iniziative della Giornata della donna però non si esauriranno nelle giornate del 7 e dell’8 marzo poichè giorno 10 marzo l’UICI ha organizzato un momento ludico presso il Circolo Padel di Catanzaro dove dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si terrà un allenamento di PADEL dedicato alle donne mentre a seguire vi sarà un breve dibattito ove a presenziare saranno oltre che la Presidente Luciana Loprete anche altri autorevoli interventi di esperti e donne che nella loro vita si sono ritagliate il posto che meritavano.

Particolare soddisfazione quindi da parte del Presidente Luciana Loprete rispetto alle numerose iniziative che per l’occasione sono state organizzate a dimostrazione di come l’UICI non solo spenda il proprio tempo per la salvaguardia dei diritti morali a materiali dei ciechi, ma che nel suo giornaliero operato rivolga il suo sguardo vigile all’intera popolazione.