Sono otto i tifosi del Catanzaro arrestati, in flagranza differita, per gli incidenti di domenica scorsa dopo il derby col Cosenza. Per tutti gli arrestati sono stati disposti i domiciliari. “L’attività d’indagine – è detto in una nota stampa della Questura di Cosenza – ha consentito di delineare la gravità indiziaria dei reati contestati alle persone coinvolte negli incidenti. Si è in attesa adesso della convalida da parte del Gip di Catanzaro. All’indagine penale seguirà quella amministrativa nei confronti di coloro i quali si sono resi responsabili di condotte antigiuridiche relative al contesto sportivo in cui si sono verificati i fatti”, con l’adozione dei relativi Daspo.

Gli arresti sono stati eseguiti sulla base delle risultanze delle indagini che hanno portato all’identificazione da parte della Polizia scientifica della Questura di Cosenza dei tifosi del Catanzaro coinvolti negli incidenti. Identificazione basata sull’esame delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Agli arrestati vengono contestati anche i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pirotecnico e porto di armi e materiale atto ad offendere. Le indagini della polizia proseguono per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica degli incidenti ed identificare tutti i tifosi coinvolti.