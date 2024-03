San Floro, sabato la presentazione del progetto “Educare” di Fiabipark sul mito di Ulisse in Calabria

Ulisse in Calabria, tra mito e leggenda, oggetto continuo di discussioni e interpretazioni contrastanti. L’associazione Fiabipark, da oltre dieci anni operante nel settore ludico-ricreativo con annessi servizi nel sociale, si fa sempre più spesso promotrice di eventi culturali rivolti alle nuove generazioni e alle famiglie e a tal proposito è stata selezionata per attivare il progetto “Educare” indetto dalla Regione Calabria e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Abbracciando e sposando la teoria del passaggio di Ulisse dall’Istimo di Catanzaro, attraverso il coinvolgimento di esperti esterni, varie figure professionali e soci volontari, vuole riaccendere i riflettori sul mito di Ulisse.

Con il progetto “Educare” Ulisse in Calabria, si vuole intervenire sul territorio catanzarese, con l’intento di soddisfare una serie di bisogni necessari ed integrare i giovani del contesto territoriale di riferimento, attraverso attività culturali volte alla conoscenza del leggendario eroe omerico. Saranno previsti infatti incontri gratuiti con cadenza settimanale con attività e laboratori didattici (differenziati a seconda delle fasce d’età).

Il progetto che si svolgerà presso il Parco divertimenti Fiabipark, nella zona industriale di San Floro (CZ), prevede svariate attività rivolte ai bambini e ai ragazzi: dal laboratorio di “fotografia partecipata” alle “proposte di cittadinanza attiva”, dagli incontri alla riscoperta dell’affascinante mondo dell’apicoltura allo scavo simulato, dal laboratorio “In cucina con Ulisse” all’orientamento nello spazio e nel tempo attraverso i pianeti, dallo “Yoga” ai laboratori di socializzazione sulla storia del territorio attraverso il laboratorio teatrale. Saranno previste inoltre delle uscite mirate legate alle tematiche trattate.

Per saperne di più sul progetto “Educare” la presidente dell’Ass. “Fiabipark”, Maria Carmela Bonaparte è lieta di annunciare la presentazione in programma per Sabato 9 Marzo alle ore 10,30, presso il parco divertimenti Fiabipark, nella zona industriale di San Floro (CZ).