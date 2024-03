“Ho avuto un incontro con il ministro della Difesa Crosetto, con un informale scambio di opinioni” e “credo che a questo punto si possa e si debba riflettere sulla necessità dell’istituzione di una Commissione parlamentare d’Inchiesta con potere inquirente per analizzare una volta per tutte questa deviazione che già si era rilevata gravissima ai tempi dello scandalo Palamara e che adesso, proprio per le parole di Cantone, è diventata ancora più seria”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un evento a Palazzo Lombardia. “Queste violazioni sono già state fatte in passato” ma “credo che adesso abbiamo raggiunto il punto cruciale, forse un punto di non ritorno e che quindi sia necessaria una profonda riflessione che a mio avviso potrebbe e dovrebbe essere non solo normativa, ma anche politica”, ha aggiunto il ministro. “Quanto sta emergendo in Dna è oggetto di indagine giudiziaria. Ovviamente, il ministero della Giustizia è estremamente attento a quanto è stato riferito in questi giorni, soprattutto nelle audizioni” ha aggiunto, sottolineando che “le parole usate da Cantone sono state estremamente forti e, dopo queste valutazioni estremamente severe, io credo che sia necessario fare una riflessione molto, molto profonda -ha concluso – su quelle che sono le violazioni dei diritti individuali alla riservatezza”.