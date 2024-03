Pari senza reti tra Cosenza e Cittadella. I veneti interrompono la striscia di otto ko consecutivi. Primo tempo caratterizzato da numerosi errori in fase di impostazione specie da parte del Cosenza decimato da infortuni e squalifiche. E all’8′ sono gli ospiti a mettere i brividi a Micai con un destro sotto misura di Pittarello. Al 23′ si rifà vivo il Cittadella con un colpo di testa di Negro neutralizzato da Micai.

Al 26′ e al 30′ due palle-gol dei rossoblu’ che, senza Tutino, fanno fatica. Prima Florenzi e Marras, poi Antonucci e ancora Marras non trovano il corridoio complice l’ottimo Maniero e un salvataggio sulla linea di Carissoni. Poco dopo la mezzora Caserta perde pure Voca per infortunio. Avvio di ripresa con alcuni cambi. Il Cosenza prova ad accelerare e al 13′, ma fallisce con Canotto il vantaggio. Poi, al 16′ viene annullato un gol a Crespi per fuorigioco. Nel finale gran tiro da fuori di Florenzi e risposta in angolo di Maniero.