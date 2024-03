La capolista Basket Academy Catanzaro regola a domicilio Stingers Reggio Calabria 74-87, ma fatica molto nei primi tre quarti

L’Academy Catanzaro porta a casa la vittoria ma per tre quarti ha dovuto faticare contro gli arrembanti giovani reggini, peraltro privi dell’ottimo Smorto, infortunato. I gialloneri di coach Motta hanno letteralmente buttato il cuore oltre l’ostacolo, soprattutto grazie alla verve dei più giovani, quali Amato, Surace e Sasso. Vi è da dire che il risultato finale non è mai stato in dubbio, al di là degli encomiabili sforzi degli Stingers. Il primo tempo si è chiuso 54-57 per gli uomini del duo Procopio-Tunno, che però hanno sbagliato tanto in attacco. La terza frazione è molto combattuta, ma alla fine si chiude con un più dieci per l’Academy, che a quel punto può affrontare con tranquillità l’ultimo periodo di gioco, ovvero, quello che ai giallorossi riesce meglio. Sabbatino, Perez, Dmitrovic, Sipovac ed un Madella de luxe travolgono gli Stingers, toccando un corposo vantaggio di più ventiquattro a due minuti e mezzo dal termine. A quel punto, coach Procopio svuota letteralmente la panchina e Kasa, con i giovani compagni di squadra, ne approfittano per ridurre lo svantaggio e chiudere la gara sul 74-87. L’Academy con questa vittoria mantiene la posizione di capolista in solitaria e si prepara all’ultima gara in esilio a Soverato di domenica prossima contro Gravina Catania. Gli Stingers vedono ridursi i margini per evitare la retrocessione diretta, ma certamente continueranno a lottare con caparbietà ed agonismo.

Stingers Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro 74-87

(20-18 / 33-39 / 53-61)

Stingers: Ielo 4, Surace 7, Sasso 12, Amato 15, Nicolò, Pandolfi 13, Kasa 17, Scolpini 4, Freno 2, Lebediev.

All. Motta

Basket Academy Catanzaro: Corapi R., Madella 16, Canestrari 5, Dmitrovic 18, Chiarella, Casareale 2, Corapi M., Foure, Agosto 3, Sabbatino 12, Sipovac 14, Perez Da Rold 17

All. Procopio

Ass. Tunno

Arbitri: Gerardis – Fontanella