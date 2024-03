Conclusa la settimana di Uici Catanzaro dedicata alla donna

Una società che fa della prevenzione e della sensibilizzazione del benessere psicofisico, una costante della programmazione, può contare sicuramente su un adeguamento della spesa del servizio sanitario nazionale in quanto il detto prevenire meglio che curare sicuramente risulta essere veritiero soprattutto quando attraverso la prevenzione si possono scoprire e curare per tempo patologie che seppur in fase iniziale non siano invalidanti, se non curate nel miglior modo possibile possono portare poi il soggetto ad avere particolari difficoltà. Di questo ne è perfettamente consapevole l’unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Catanzaro che in collaborazione con il Comune di Catanzaro, la Commissione pari opportunità del Comune, e tantissime realtà territoriali ha organizzato una due giorni di campagna di screening legate alle varie patologie e o vari sensi. L’attività è iniziata giorno sette con la prevenzione dell’osteoporosi svolta presso il policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro e grazie alla dottoressa Teresa Montalcini che ha messo a disposizione la sua équipe per l’effettuazione di circa 15 screening che hanno rilevato in alcuni casi una insorgenza di osteopenia che presa per tempo può rallentare il suo decorso clinico. Una giornata che però è stata dedicata anche alle nuove generazioni una 70 di alunni, ragazzi del liceo classico “Pasquale Galluppi” e liceo artistico dell’Istituto “Giovanna De Nobili” di Catanzaro nel castello normanno e complesso monumentale del San Giovanni sono stati i protagonisti della seconda edizione del reading al buio attraverso il quale la Presidente dell’UICI Catanzarese Luciana Loprete ed alcuni autori tra i quali Fiore Isabella ex docente di sostegno che ha scritto un saggio sul suo ultimo alunno che purtroppo è venuto a mancare, il prof. Massimo Iiritano con una riflessione sulla filosofia contemporanea e Michela Castello autrice non vedente con una raccolta di racconti autobiografici hanno fatti immergere i ragazzi in un mondo a loro sconosciuto. Iniziativa particolarmente voluta dalla Presidente Luciana Loprete e coadiuvata dalle componenti della commissione pari opportunità UICI. Le iniziative però non si sono esaurite solamente giorno 7 tanto che a seguire anche giorno 8 Marzo in occasione della giornata internazionale della donna l’unione italiana ciechi e ipovedenti insieme sempre all’assessorato alle pari opportunità ed alla commissione pari opportunità ha organizzato una campagna di screening: oculistico insieme al Soroptimist di Catanzaro, della Iapb Italia Onlus sez di Catanzaro e del Dott. Carmine Catalano; dell’udito grazie all’associazione “Sento più di prima”; del cavo orale grazie all’associazione nazionale dentisti italiani sezione di Catanzaro, al Dott. Michele De Masi ed al suo staff; del sistema cardiovascolare grazie alla dottoressa Teresa Fontanella; per la cura della pelle in collaborazione con il dottor Giancarlo Valenti e le dottoresse Carmen Volpe e Gaia Fasano.