CATANZARO/ Organizzato dal Comitato regionale FITA/Calabria con il presidente Giancarlo Mascaro, domenica 10 marzo al PalaGallo di Catanzaro si è svolto il campionato regionale di Forme riservato alle classi Beginners, Children, Cadets, Kids, Junior, Senior, Master Talent e ParaTaeKwonDo. Presenti per l’occasione il consigliere nazionale della FITA Salvatore Chiodo e il segretario regionale di SPORT e SALUTE Walter Malacrino.

Ottimi risultati per il Team Golden TaeKwonDo Guerra di Catanzaro formato da 46 atleti, sceso in campo carico di autostima, fiducioso nella preparazione tecnica curata durante gli allenamenti dallo staff tecnico composto da Anna Guerra, Maria Fragale, Giampaolo Mungo, Anna Badolato, Francesca Promenzio. Carolina Quaresina, atleta più anziana d’italia iscritta al Progetto Intergenerazionale OVER 60 si e divertita elaborando progressive esecuzioni tecniche di attacco e di parate. Altri momenti significativi della gara, sono stati l’esibizione in coppia con la cintura nera Luciano Scozzafava della giovane ParaTaeKwondo Maila Ricca, classe P50 atleta in carrozzina, e la performance della giovanissima ParaTaeKwonDo Sofia Minnini, in gara con la 1° forma classe P20. Nella competizione Master Talent, per motivazione e preparazione tecnica, si sono distinti gli atleti Over 60, Paride Guerra, Eugenia Fiumano’, Annarita Guerra , Teti Giuseppe tutti vincitori della medaglia d’oro; nella gara del gruppo sociale “mamme” hanno conquistato il gradino più alto del podio le atlete Valentina Conte, Paola Nocera e Grazia Papaleo ; infine sono risultati vincitori i giovanissimi Ludovica Maria Falvo, Irma Foti, Sara Grandinetti, Stefano Parentela, Nathan Roberto Rotundo, Giorgia Tropea, Giovanna Maria Cosco e Lorenza Leo tutti medaglia d’oro.