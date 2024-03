Cropani, nasce la Biblioteca Comunale

CROPANI(CZ)7 Presto il Comune di Cropani, guidato dal sindaco Raffaele Mercurio, avrà la sua Biblioteca. È stato costituito in questi giorni, infatti, il “Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale”, dando inizio così di fatto alla definizione dei ruoli, per garantire il funzionamento e dare avvio a una nuova realtà istituzionale, che dovrà ambire a porre Cropani in una posizione di prestigio culturale in ambito letterario e, in genere, in tutte le materie mirate alla diffusione del sapere.

A seguito delle convocazioni effettuate dal sindaco, il Comitato risulta così composto: Raffaele Mercurio, presidente; Luigi Stanizzi, responsabile; Giuseppina Ruffo, rappresentante della maggioranza consiliare;

Anita Brescia, rappresentante della minoranza consiliare; Rosita Femia, rappresentante della scuola primaria Istituto comprensivo Cropani-Simeri Crichi; Santina Logozzo, rappresentante della scuola secondaria di primo grado Istituto comprensivo Cropani-Simeri Crichi; Pietro Pitari, componente esperto; Noemi Grano, componente esperto; Luigi Loprete, componente esperto; Gianluca Pitari, componente esperto; Giulia De Fazio, componente esperto; Paolo Dragone, componente esperto. Vice responsabile Giulia De Fazio, segretario Paolo Dragone.

La Biblioteca, come è stato ribadito nelle prime riunioni del Comitato, sarà un luogo di aggregazione per tutte le generazioni della comunità cropanese, le quali potranno confrontare idee e interessi, ritrovando il piacere della lettura e scoprendo nuovi mondi, chiusi in una molteplicità di opere letterarie in formato cartaceo e anche digitale. A breve si provvederà a pubblicare un avviso, avente ad oggetto la richiesta di donazioni di libri, inerenti alle sezioni indicate, con il fine di poter arricchire il patrimonio bibliotecario. È volere di tutti i componenti del Comitato, che la Biblioteca Comunale di Cropani diventi un vero e proprio Polo di attrazione e promozione culturale, dal quale partiranno stimoli che sapranno coinvolgere non solo tutti i cittadini e l’intero comprensorio, ma che potranno riverberarsi ovunque anche grazie alla rete globale che la Biblioteca saprà creare.