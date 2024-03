“Un incontro di informazione e formazione su tematiche che riguardano le difficoltà finanziarie dei Comuni”. Così l’assessore regionale alla Transizione digitale e risorse umane Filippo Pietropaolo descrive l’iniziativa svoltasi alla Cittadella regionale a Catanzaro dal titolo “La buona governance” con i Comuni, sui temi della governance e del supporto dell’amministrazione regionale a quelle locali. “Un incontro -ha aggiunto Pietropaolo- che si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative che la Regione sta portando avanti a supporto dei comuni che hanno difficoltà finanziarie. Si sta pensando in qualche modo di essere vicino ai Comuni cercando di mettere in piedi delle iniziative di supporto e sostegno agli enti anche per prevenire l’azione della difficoltà finanziaria e anche fare iniziative di acculturamento, di crescita di competenze del personale e delle amministrazioni comunali per affrontare al meglio queste problematiche e anche prevenirle o gestire i periodi di crisi come il predissesto o il dissesto, la cui situazione in Calabria è particolarmente gravosa”. “Abbiamo fatto, in una prima fase ha sostenuto l’assessore alla Transizione digitale- un primo progetto l’anno scorso, una specie di test, un modello: abbiamo avuto una partecipazione spontanea dopo un avviso pubblico da parte di 36 comuni, abbiamo potuto fornire un’assistenza tecnica attraverso personale professionalmente adeguato in supporto a questi comuni e abbiamo avuto una risposta positiva per la gran parte delle amministrazioni. Adesso sulla base dei risultati di quel modello abbiamo messo in piedi un progetto nuovo che durerà molto di più”. Secondo Pietropaolo le principali difficoltà “riguardano sia le competenze che la mancanza di personale, però la mancanza di personale è un problema che riguarda un po’ tutti i Comuni che hanno poche disponibilità finanziarie e a volte sono in una situazione di difficoltà tale da non poter neanche fare procedimenti di assunzione. L’idea che abbiamo avuto non è quella di dare finanziamenti ai Comuni ma dare competenze in maniera da affrontare nel miglior modo non solo competenze. Abbiamo sviluppato una soluzione software che dà la possibilità di fare delle simulazioni con analisi predittiva utilizzando l’intelligenza artificiale visto che oggi è il tema del momento, sarà una soluzione software che sarà a disposizione di tutti i Comuni, possono fare delle simulazioni con l’aiuto degli esperti che verranno messi a disposizione della Regione. Certo non sarà la soluzione di tutti i problemi dei Comuni, però è un avvio di un supporto concreto, reale a una problematica che è molto sentita”.