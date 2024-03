Si è svolto nella sede del Circolo Catanzaro 1871 un incontro con i rappresentanti del Movimento per il rilancio dell’area urbana Catanzaro-Lamezia. Il Circolo era rappresentato dal suo presidente Paola Gualtieri. Per il Movimento erano presenti Piero Amato, Mario Tassone e altri membri. Si tratta dell’ennesimo incontro promosso dal Movimento per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni sulla necessità di perseguire il progetto del rilancio della prospettiva e dello sviluppo dell’area Catanzaro-Lamezia, per rafforzare l’area centrale della Calabria, lontani da qualunque rigurgito campanilistico. Come dichiarato dal presidente Gualtieri, il Circolo ha aderito convintamente a tale mission. Per il coordinatore del Movimento, Piero Amato, “il percorso intrapreso è quello giusto, l’entusiasmo attorno a tale progetto e rilancio della prospettiva sta sensibilmente crescendo” con adesioni sempre piu’ numerose.