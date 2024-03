di RTC Sport

Pareggio giusto tra Brescia e Catanzaro nella 30sima giornata. Gara aperta ed equilibrata in cui potevano vincere entrambe, avendo creato tante occasioni da rete. Catanzaro avanti in chiusura di primo tempo con un gol molto bello di Biasci in pregevole torsione di testa su giocata geniale di Petriccione. Pari in apertura di secondo tempo per i lombardi con Borrelli sempre di testa su rifornimento di Bisoli da destra. Le due tifoserie hanno rafforzato il gemellaggio nonostante l’assenza di quella organizzata del Catanzaro per le disposizione delle autorità post incidenti nel dopo derby a Cosenza.

Debutto difficile per William Viali sulla panchina del Cosenza. Una Ternana in palla batte i rossoblu’ allo stadio Liberati per 1 a 0 con rete di Pereiro a 20′ dal termine. Gli umbri accorciano il distacco proprio dai lupi che piombano nella zona bassa e devono stare molto attenti a non farsi risucchiare totalmente nei gironi piu’ caldi della classifica.