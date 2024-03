Sulla costruzione del Ponte sullo Streeto “il mio obiettivo è di aprire i cantieri entro il 2024 dopo 53 anni”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo a un evento organizzato dal gruppo Doppelmayr. “La società stretto di Messina è nata per legge nel dicembre 1971, è il ponte più studiato. Nel comitato tecnico-scientifico indipendente c’è anche la direttrice a Milano della galleria del vento. Il ponte è stato già testato negli anni 2000 nella galleria del vento. Se il comitato tecnico-scientifico ha dato il parere favorevole al progetto all’unanimità con alcune raccomandazioni, sostenere che facciamo un ponte che non resiste al vento è demenziale”, ha proseguito Salvini per il quale “gli ingegneri valutano in 7 anni i tempi di realizzazione”.