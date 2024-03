Il principale polmone verde della città di Vibo Valentia si prepara a cambiare volto grazie ad una serie di progetti predisposti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo. Progetti già mandati in gara d’appalto, pensati dall’assessore all’Ambiente Vincenzo Bruni col fondamentale lavoro degli uffici tecnici comunali e grazie ad una sinergia instaurata con il Parco delle Serre che garantirà piccoli ma importanti interventi di manutenzione ed abbellimento, ed offrirà un punto informazione sulle attività del Parco all’interno di una delle casette messe a disposizione dal Comune. Sarà, infatti, una primavera di cambiamento per l’attuale assetto del Parco urbano di località Moderata Durant. “Sono davvero contenta nel vedere che l’iter procede spedito verso una realizzazione concreta di quanto abbiamo pensato – commenta il sindaco Maria Limardo – per rendere il parco non soltanto un luogo di relax e salutari passeggiate, ma anche un punto di ritrovo per le famiglie ed un posto in cui i nostri ragazzi possono praticare sport all’aperto in tutta libertà. Finalmente il parco verrà valorizzato per come merita, senza essere snaturato. Analoga attenzione abbiamo dimostrato ancora una volta verso Vibo Marina, con la predisposizione di una apposita area fitness”. Profondamente soddisfatto del lavoro portato avanti anche l’assessore Bruni: “Si tratta di interventi ad impatto ambientale zero: niente cemento e niente rimozione di alberi. Questo progetto è reso possibile in virtù del lavoro in parlamento dell’on. Giuseppe Mangialavori al quale va il mio ringraziamento, poiché con la sua attività ha ottenuto oltre 5 milioni di euro di finanziamenti, solo lo scorso anno, per il Comune di Vibo Valentia. Per quanto attiene il Parco, abbiamo deciso di realizzare un campetto da beach soccer affiancato ad uno da beach volley, con anche una doccia in comune; ed ancora, lo street basket, un campo di bocce, un labirinto botanico ed un campo da minigolf, oltre ad una vasca per il salto in lungo che tornerà particolarmente utile soprattutto per le attività sportive delle scuole, cosa della quale, da sportivo, vado fiero, perché contribuiamo anche in questo modo a sostenere la pratica sportiva degli istituti scolastici della città. E poi verrà completamente rifatta ed ingrandita l’area giochi per i più piccoli, vicino alla quale realizzeremo un’area pic-nic. Verrà ampliata l’area fitness: accanto alla palestra inclusiva sorgerà un’area fitness cosiddetta “militare”. Alcuni interventi sul fronte della sicurezza e del risparmio energetico sono già conclusi: “Abbiamo installato in quattro punti sensibili le telecamere di videosorveglianza, lì dove negli anni si sono verificati casi di vandalismo, ed abbiamo provveduto ad installare nuovi lampioni che producono energia con gli appositi pannelli fotovoltaici”. “Per l’inizio dell’estate -conclude l’assessore Bruni- i cittadini di Vibo Valentia si ritroveranno con un nuovo Parco urbano, che guarda concretamente alle esigenze di chi vuole fruirne ma soprattutto delle famiglie e dei ragazzi, che potranno godere di tanti spazi in cui praticare le attività sportive gratuitamente, in sicurezza e totale libertà.