Ponte sullo Stretto, la sindaca di Villa San Giovanni Caminiti: “Serve una visione di sistema”

“Se iniziamo a lavorare su una visione di ‘sistema’ dell’area allora possiamo veramente governare una fase di cambiamento”. Lo ha detto la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti al termine dell’incontro con l’ad della Ponte sullo Stretto Pietro Ciucci. “La richiesta più importante emersa oggi, e confermata dall’assessore regionale Staine nel mettere a disposizione le strutture tecniche della Regione Calabria, così come farà la Città Metropolitana – ha aggiunto – è di mettere a disposizione le strutture di cui noi siamo carenti. Vogliamo essere messi in condizione di esaminare un progetto così importante e rendere dei pareri definiti e fondati, nonostante la decisione di dotarci di una Commissione più ampia in cui operano ingegneri, paesaggisti, urbanisti, un geologo ed ingegneri ambientali, perché miriamo ad avere, se deve essere, il progetto più bello del mondo”.