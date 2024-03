Catanzaro, allarme furti di auto nel centro storico: sale la preoccupazione tra i residenti

di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Aumentano di giorno in giorno i furti e i tentativi di furti di auto sia durante le ore diurne che notturne nel centro storico di Catanzaro. Quasi quotidianamente giungono alle nostre redazioni di RTC e del Giornale di Calabria nuove segnalazioni. Particolarmente “bersagliate” la zona di Via Carlo V, quella della Maddalena (in foto) e di Porta Marina. L’ultimo “colpo” risale alla notte tra domenica e lunedì, allorchè è stata rubata una Fiat Panda proprio nei pressi dell’ex scuola della Maddalena. Sempre nella stessa zona, nel pomeriggio di qualche giorno fa (quindi in pieno giorno), una pattuglia di carabinieri aveva brillantemente sventato un tentativo di furto, costringendo alla fuga due malviventi poi acciuffati. Cresce la preoccupazione tra i residenti per l’escalation criminale nel centro storico cittadino: “Era un po’ di tempo che non si verificavano tali episodi-dice un abitante al microfono di RTC- la criminalità locale si sta nuovamente dedicando a tale tipo di reati che aveva evidentemente solo temporaneamente abbandonato in quanto forse distratta da attività illecite piu’ remunerative e proficue. Le forze dell’ordine battono spesso la zona ma di notte i criminali possono operare piu’ agevolmente e in maniera quasi indisturbata “.