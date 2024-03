Reggio Calabria, vandalizzata la nuova area ludica sul Lungomare di Pellaro

È stata vandalizzata a Pellaro un’area ludica in corso di realizzazione nei pressi della Lega navale sul Lungomare Latella. Ignoti hanno danneggiato alcune giostrine e imbrattato muri e pavimenti. Si tratta di un’area, voluta dall’Amministrazione Falcomatà, che ospita giochi per bambini, con una parte destinata allo sgambamento dei cani, nell’ottica di un intervento che punta a dare nuovo decoro alla zona. Sui fatti è intervenuto il consigliere comunale con delega a Parchi e Giardini Massimiliano Merenda. «Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo registrare un evento spiacevole in una zona periferica della città che ci è molto cara – ha spiegato Merenda – Pellaro per l’Amministrazione comunale ha lo stesso valore del centro città. Nel riqualificare un luogo che era nel degrado assoluto dobbiamo constatare che, nonostante l’opera non sia conclusa, pur essendoci le reti di recinzione del cantiere, ignoti sono entrati e, oltre a vandalizzare i giochi, hanno sporcato muri e pavimentazione con scritte ingiuriose». «Siamo indignati per questo atto, anche perché chi ne va di mezzo in questi casi sono i bambini. Pertanto -ha concluso Merenda- abbiamo chiesto agli uffici comunali di sporgere denuncia presso la stazione locale dei carabinieri. L’auspicio è che atti del genere non si ripetano più poiché si tratta di un danneggiamento nei confronti del patrimonio comune».