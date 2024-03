CATANZARO/ Incidente stradale in via Ferdinando Galiani (area Pineta di Siano). Coinvolta una vettura Ford Fiesta che per cause in corso di accertamento finiva in un burrone di oltre 100m. A bordo il solo conducente politraumatizzato ma vivo. Personale dei vigili del fuoco, con tecniche ed attrezzature Speleo Alpino procedeva a calarsi nella scarpata raggiungendo il malcapitato. Lo stesso veniva prontamente immobilizzato su barella e recuperato. Affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

Al momento, con ausilio della Autogrù VVF giunta dalla sede centrale, si sta operando per il recupero e la messa in sicurezza della vettura. A coordinare le operazioni di soccorso il CS Ferragina Francesco.