Giornata nazionale delle Università, l’UMG si “svela” con numerose iniziative

L’Università Magna Graecia ha aderito convintamente alla prima Giornata Nazionale delle Università su invito della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI). L’iniziativa “Università svelate”, patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, rappresenta un’occasione straordinaria per condividere il patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce a servizio della società e del territorio. La CRUI ha deliberato la richiesta di istituire la Giornata Nazionale delle Università il 20 marzo in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Per l’occasione oggi all’Università Magna Graecia si svolgono convegni, workshop e visite guidate per svelare la vita che si svolge quotidianamente nelle aule e nei laboratori, al fine di creare una connessione sempre più forte tra l’ateneo, gli istituti di istruzione superiore e il territorio. Il programma della fittissima giornata, aperto nel Campus con due incontri, si conclude nel pomeriggio nel Complesso monumentale del San Giovanni con l’evento dal titolo ‘Dalle origini della Magna Graecia al futuro della Magna Graecia’. Esperti e docenti si confronteranno offrendo alla comunità un suggestivo e accattivante excursus storico e naturalistico descrittivo delle peculiarità del luogo della cultura per eccellenza, ovvero la Magna Graecia, con uno sguardo proiettato al futuro e con l’obiettivo di tracciare nuove strategie di sviluppo per l’Ateneo di Catanzaro.

“L’UMG ha aderito con grande entusiasmo a questa prima occasione di condivisione del sapere e della cultura universitaria a livello nazionale – ha affermato il rettore Gianni Cuda. – Ringrazio la presidente della CRUI, Giovanna Iannantuoni, per aver coinvolto l’Ateneo di Catanzaro in questo momento corale che sottolinea l’importanza della vita universitaria. La nostra realtà – evidenzia il Rettore – si caratterizza per una serie di attività che saranno presentate nell’ambito di un programma articolato di eventi. La Giornata nazionale delle Università rappresenta, inoltre, un momento strategico per riflettere insieme sul futuro dell’Ateneo di Catanzaro”.