CATANZARO/ Con 17 voti a favore, questa mattina è stata votata dal plenum del Csm la nuova presidente della Corte di Appello di Catanzaro, si tratta della dottoressa Concettina Epifanio. Per la proposta del suo nome hanno votato: Mazzola, Paolini, Nicotra, Scaletta, Cilenti, Marchianò, e i laici Giuffrè, Bianchini, Eccher, Natoli, Bertolini, Aimi, Ernesto Carbone, la Presidente della Cassazione margherita cassano e il Vice presidente del Csm Fabio Pinelli, il cui voto vale doppio. Sedici voti sono invece andati alla proposta in favore del nome della dottoressa Gabriella Riello. Per la sua nomina hanno votato: Cosentino, Chiarelli, Basilico, Maurizio Carbone, Abenavoli, Morello, Miele, Fontana, Mirenda, D’Auria, Bisogni, Laganà, Forziati, e i laici Papa e Romboli e il Procuratore generale della Cassazione.