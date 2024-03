“L’Università è cultura d’insieme e strumento di sviluppo concreto. E la promozione della cultura e della ricerca scientifica, come sottolineati dalla Costituzione, sono aspetti che incidono fortemente, specie nel Mezzogiorno, sulla qualità della democrazia”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso sull’evento “Università svelate” in occasione della prima Giornata nazionale delle Università. “Gli Atenei calabresi – prosegue – dispiegano l’importante impegno di rinforzare la coesione sociale, incrementando l’identità di una regione che ha necessità di disporre di un capitale umano all’altezza delle accelerate trasformazioni tecnologiche del nostro tempo. Consapevoli che la competizione oggi verte soprattutto sulla conoscenza, l’innovazione, il merito e la competenza, il Consiglio regionale mette a disposizione delle Università calabresi le proprie prerogative legislative, per affrontare insieme, andando oltre limiti e anacronistici interessi particolaristici, le sfide del presente e del futuro”.