Taurianova Capitale del Libro, il sindaco Biasi: “Onoreremo la fiducia per il titolo”

“Grazie alla presidente Giorgia Meloni ed al ministro Gennaro Sangiuliano per il titolo di ‘Capitale italiana del libro 2024’ assegnato al nostro comune. Sapremo onorare la fiducia accordataci, nel nome del riscatto di tutta la Calabria”. Lo afferma, in una nota, il sindaco di Taurianova, Roy Biasi. “Si tratta della definitiva conferma – aggiunge il sindaco Biasi -dell’apprezzamento che la Giuria indipendente, all’unanimità, aveva tributato al nostro progetto. Grazie per avere voluto credere, insieme a noi, che una piccola cittadina del sud sappia fare e possa fare nell’interesse dell’intera Nazione quel salto di qualità che l’essenza stessa del fare cultura attraverso i libri rende possibile”. “L’assegnazione del titolo – è detto in una nota del Comune – arriva in una fase preparatoria che l’Amministrazione locale sta vivendo intensamente”. “Al progetto architrave – dice ancora il sindaco Biasi -vogliamo aggiungere alcuni lasciti proficui che nell’anno che ci attende faremo fruttare. Vogliamo che l’onore che proviamo per la fiducia accordataci diventi un lievito che consenta alle Capitali italiane indicate via via negli anni di creare strutture organizzative pubbliche stabili in cui gli enti scambino, fra loro e all’esterno, buone pratiche che possono servire anche a chi si candiderà in futuro, parallelamente ad uno sforzo che la mia Amministrazione vuole fare per unire tutti i borghi calabresi che stanno investendo nel turismo culturale. Con le iniziative in cantiere non solo promuoveremo la lettura, ma, muovendoci nell’indicazione che il Governo ha voluto consacrare, sentendo il titolo assegnato come una leva di riscatto, vogliamo portare il mondo a Taurianova e dialogare con il mondo intorno alla nuova reputazione che la Calabria ha ottenuto agli occhi del resto del Paese”.