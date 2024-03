Calcio, prosegue l’incubo del Crotone: si dimette il tecnico Baldini. La società richiama mister Zauli alla guida

Silvio Baldini si è dimesso dalla guida del Crotone calcio, che milita nel campionato di serie C. Al suo posto la società ha richiamato Lamberto Zauli, che era stato esonerato nello scorso mese di febbraio. Per Zauli si tratta del terzo ritorno a Crotone. Il tecnico romano, infatti, dopo la sconfitta nei play off della scorsa stagione, aveva risolto il contratto ma era stato richiamato alla guida della squadra rossoblù per il campionato 2023-2024. Ad ottobre, a seguito di una serie di risultati altalenanti, Zauli era stato esonerato una prima volta, ma era stato richiamato poche ore dopo a seguito della ‘ribellione’ della squadra, che si era assunta le colpe delle brutte prestazioni. Dopo il ritorno di Zauli, il Crotone sembrava aver ritrovato lo spirito giusto, ma le brutte prestazioni, abbinate a risultati modesti, avevano indotto la società ad esonerarlo chiamando in panchina Baldini. Il tecnico toscano, però, non è riuscito a trovare il feeling con la squadra ed in cinque gare ha collezionato quattro sconfitte ed una sola vittoria in casa del Messina. Il periodo di crisi del Crotone si era acuito anche con la decisione di mettere fuori rosa il capitano Gigliotti e l’attaccante D’Errico. Giocatori che con Zauli potrebbero rientrare nei ranghi.