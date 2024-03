CATANZARO/ Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro generale di brigata Domenico Grimaldi, accompagnato da una una rappresentanza del Comando, ha fatto visita al Reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica dell’ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro. “Accolto dalla direttrice del Reparto, Maria Concetta Galati, il comandante provinciale delle Fiamme Gialle – è detto in una nota – ha manifestato a tutto il personale solidarietà e gratitudine per il lavoro svolto e l’umana sensibilità che quotidianamente rivolgono ai piccoli pazienti. Durante il breve ma intenso incontro, sono stati donati ai bambini ricoverati nella struttura regali e gadget del Corpo che hanno allietato la loro mattinata”. “Un sentito ringraziamento alla direttrice Galati e al suo staff – ha dichiarato il generale Grimaldi al termine della sua visita – per il proprio prezioso e apprezzato contributo nel donare una speranza ai suoi piccoli pazienti. La Guardia di Finanza ha voluto oggi regalare un sorriso ai bambini in difficoltà”.