Tavolo tecnico sulle strade della provincia di Vibo e Trasversale delle Serre

Lo stato della rete viaria del territorio provinciale è stato al centro di un tavolo tecnico che si è svolto nella sede della Prefettura di Vibo Valentia. L’incontro, presieduto dal prefetto Paolo Giovanni Grieco, ha riguardato, nel dettaglio, l’esame della condizione delle strade statali, provinciali e comunali e le attività in corso e in programma lungo la statale 713 ‘Trasversale delle Serre’. Hanno partecipato il questore Cristiano Tatarelli, il presidente della Provincia Corrado L’Andolina, Il responsabile Area gestione rete struttura Anas Calabria Domenico Curcio, rappresentanti del Comitato 25 giugno, i sindaci e rappresentanti dei comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Pizzoni, Polia, Serra San Bruno, Sorianello, Spadola, Vazzano, Vibo Valentia e forze dell’ordine competenti per territorio. “La riunione ha avuto lo scopo – è detto in una nota dell’Anas- di fare il punto sulle strade del territorio, nell’ottica di una efficiente e pronta sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di arginare la ricorrenza di eventi incidentali dovuti a condotte di guida non corrette e tutelare le condizioni di sicurezza degli utenti stradali, anche attraverso le iniziative portate avanti dal Comitato 25 giugno. Il responsabile Anas Domenico Curcio, ha illustrato il piano della manutenzione programmata relativo alle statali ricadenti nella provincia di Vibo Valentia: 5,2 milioni di euro di interventi già eseguiti negli ultimi 3 anni, 6,8 milioni di euro oggi in corso e 14 milioni in progettazione nel 2024. Inoltre, è stato fatto il punto sui lavori di completamento della Trasversale delle Serre, affidati al commissario straordinario Francesco Caporaso che procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma, con un avanzamento di circa il 30%”. “Sul lotto per il superamento del colle Scornari, il cui sviluppo complessivo è di circa 1,5 chilometri – riporta la nota – sono attualmente in corso attività per la realizzazione della prevista galleria artificiale (che avrà una lunghezza di circa 370 metri), per un investimento complessivo di circa 27,5 milioni di euro. Il Lotto ‘Cimitero di Vazzano’ è di imminente avvio, per il Lotto Vazzano Vallelonga è in corso la progettazione esecutiva dell’appalto integrato già aggiudicato e gli altri due lotti, ‘Gagliato Soverato’ e ‘Bretella di Petrizzi’ in gara. Il tavolo ha inoltre sottolineato come la presenza dei rifiuti abbandonati ai margini delle carreggiate, delle piazzole di sosta e sulle aree di pertinenza può incidere sulla sicurezza stradale e creare disagi alla circolazione, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica. La lotta al degrado e all’inciviltà che caratterizza questo fenomeno viene condotta per le rispettive competenze da Anas e dalle amministrazioni comunali attivando costosi interventi di pulizia e rimozione dei rifiuti abbandonati”. “Dal confronto è emersa l’esigenza – è detto ancora nella nota – di risolvere la questione inerente all’abbandono rifiuti anche mediante l’installazione di fototrappole, soprattutto per quanto concerne le strade che conducono agli insediamenti costieri. Il prefetto, nel ribadire l’importanza della collaborazione e sinergia interistituzionale, ha assicurato la disponibilità della prefettura per un supporto e un coordinamento nelle azioni di prevenzione e di tutela del territorio con il coinvolgimento dei rappresentanti della provincia di Catanzaro”.