Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge relativa all’istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi. La proposta è scaturita dall’esame abbinato delle proposte di legge, una della Giunta regionale, l’altra del consigliere Pd Raffaele Mammolitim ma la maggioranza, ha preferito andare avanti da sola approvando un testo che, seppure emendato, riprende in gran parte la proposta della Giunta regionale. “La nostra era una proposta di riforma – ha detto il consigliere Mammoliti prendendo la parola come dichiarazione di voto – la vostra è una riforma di conservazione”. Ad avvio di lavori della seduta, il capogruppo dem Domenico Bevacqua ha chiesto l’inserimento di una mozione sull’Autonomia differenziata. “Abbiamo depositato il testo e riteniamo opportuno – ha affermato Bevacqua – che anche quest’Aula prenda atto di questa richiesta che viene dalla società civile, atteso che anche al Conferenza Episcopale Calabra è intervenuta con preoccupazione su questo argomento”. Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso si è impegnato ad inserire la mozione nella prossima seduta di Consiglio regionale, impegno che ha soddisfatto il Pd che ha preso atto dell’impegno assunto dal presidente dell’assemblea. Il consigliere Pietro Molinaro (Lega) ha ottenuto l’inserimento di una mozione in materia di risorse finanziarie europee.