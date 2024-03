Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cosenza dopo che nella sua abitazione sono stati trovati 850 grammi di cocaina suddivisi in più involucri in plastica termosaldata. L’arresto é scaturito da una perquisizione effettuata dai militari della Stazione di Cosenza centro. Al 49enne viene contestato il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Dall’esito delle analisi effettuate nel laboratorio scientifico dell’Arma di Vibo Valentia, è emerso che dal quantitativo di droga sequestrato avrebbero potuto essere ricavate 4.758 dosi di cocaina. L’arrestato, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato condotto in carcere.