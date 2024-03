Unioncamere Calabra, roadshow camerale “Infrastrutture e intermodalità: leve competitive per gli imprenditori calabresi”

LAMEZIA TERME(CZ)/ Si è svolto oggi giovedì 28 marzo, nella sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme, il roadshow dal titolo “Infrastrutture e intermodalità: leve competitive per gli imprenditori calabresi”, evento di presentazione dei risultati del Progetto del Fondo Perequativo Infrastrutture 2021-2022, promosso e organizzato da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi. Nel corso dell’evento sono stati presentati l’aggiornamento del “Libro Bianco regionale delle priorità infrastrutturali del sistema imprenditoriale della Calabria – Edizione 2023” realizzato in collaborazione con Uniontrasporti, i risultati di una importante indagine effettuata presso quasi 800 imprese calabresi che afferiscono ai settori della manifattura e dei trasporti e logistica su tematiche relative ai costi della logistica, ai fabbisogni energetici e agli strumenti di attrazione di investimenti ed infine uno “Studio sull’accessibilità del sistema aeroportuale calabrese con mezzo privato e pubblico” sviluppato dall’Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Civile per conto di Unioncamere Calabria-Uniontrasporti, al fine di individuare criticità e potenzialità per meglio favorire la mobilità delle persone e delle merci. Ad introdurre i lavori dell’evento, con i saluti istituzionali, è stato Antonino Tramontana, Presidente di Unioncamere Calabria. “Sono lieto di presiedere la giornata odierna che si pone a chiusura della seconda annualità del progetto F.d.P. 2021-2022 incentrato sul tema delle infrastrutture, che in modo trasversale rappresentano indubbiamente una leva strategica a supporto dello sviluppo economico dell’intera regione. Abbiamo presentato nel corso dei lavori la seconda edizione del Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali del sistema imprenditoriale della Calabria – afferma Tramontana – uno studio che ha previsto il monitoraggio dello stato di avanzamento dei 12 interventi prioritari definiti nell’edizione del 2022, rilevandone le criticità di realizzazione su almeno 5 interventi, nonché un focus sulle opere ritenute più urgenti, “indifferibili”, in funzione di un’accelerazione delle dinamiche di crescita economica, sociale e turistica. Si tratta nello specifico del potenziamento del porto di Gioia Tauro, dello sviluppo della portualità turistica e commerciale nel suo complesso, del miglioramento dell’accessibilità del sistema aeroportuale regionale, dell’estensione dell’alta velocità fino a Reggio Calabria, dell’ammodernamento della SS 106 e dell’adeguamento della linea ferroviaria ionica, con interventi di velocizzazione ed elettrificazione.” È seguito poi l’intervento dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali e Trasporti Emma Staine. “Stiamo lavorando alacremente sul tema dei trasporti per recuperare un gap importante che abbiamo eredito dai governi precedenti – commenta Emma Staine – il Presidente della Giunta regionale è in stretta sinergia con il Ministro Salvini che con decreto interministeriale ha individuato i tratti dell’asse Sibari-Catanzaro della strada statale 106 «Jonica» da finanziare con i 3 miliardi di euro stanziati nella legge di bilancio 2023. Le risorse a Pag. 2 di 3 supporto dello sviluppo del sistema regionale dei trasporti non sono mai mancate, ma è volontà di questo governo regionale investirle nella migliore direzione per ottenere risultati oggettivi. Il Ponte sullo Stretto – continua Emma Staine – rappresenta un volano per l’economia della Calabria e dell’Italia intera, basti pensare che se per la regione Lombardia la ricaduta positiva comporterebbe un incremento del PIL dell’1%, per la Calabria si tratterebbe di un aumento pari a 20 punti percentuali.

“La Calabria può recuperare il ritardo di sviluppo accumulato nei decenni – dice Rosanna Guzzo, Uniontrasporti – anche attrezzandosi con un sistema dei trasporti al passo con le sfide globali che gli faccia superare la marginalità fisica rispetto al Paese e sfruttare la posizione centrale nel Mediterraneo. Le analisi messe in campo da Uniontrasporti con l’aggiornamento dei KPI descrivono un territorio che ha ampi margini di miglioramento sul fronte della logistica e delle ferrovie, ma anche del digitale. Performance buone si registrano, invece, dal punto di vista della portualità, con un indicatore superiore alla media nazionale del 55%, e dell’energia, con Crotone ottava provincia in Italia, per l’utilizzo dell’energia che ha a disposizione, tenendo conto soprattutto delle fonti rinnovabili. Le opere richieste a gran voce dagli imprenditori calabresi servono loro proprio per ampliare i mercati di riferimento, per migliorare la mobilità interna e rendere la rete dei trasporti regionale più sostenibile, sicura ed efficace.” Sono intervenuti: Valeria Adriana Scopelliti, dirigente Settore 4, Regione Calabria Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali; Gabriella Mazzulla, prof.ssa Ordinaria di Ingegneria dei Trasporti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria; Laura Eboli, prof.ssa Associata di Ingegneria dei Trasporti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria; Massimiliano Maccarone, direttore Area IV Tecnica, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto; Andrea Agostinelli, presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio; Alessandro Guerri, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.