Investimenti Ocm vino, ai produttori calabresi 875mila euro. L’assessore Gallo: “Continua l’impegno per lo sviluppo del comparto”

Migliorare il rendimento globale delle imprese vitivinicole regionali, accrescere la loro competitività sui mercati, incentivare le attività legate alla degustazione e vendita dei vini attraverso l’e-commerce e l’enoturismo. Sono questi, è scritto in una nota, gli obiettivi dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relativamente alla misura Investimenti Ocm vino. “In particolare – prosegue la nota della Regione – per la campagna vitivinicola 2024/2025, secondo le ripartizioni delle risorse effettuate dal Masaf, alla Regione Calabria sono state assegnate risorse pari a 875.405 euro (ma la dotazione potrà subire una variazione in aumento nel caso di eventuali economie derivanti dalle altre Misure del Piano nazionale di sostegno), che dovranno essere utilizzate per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione e conservazione, per il conseguimento di una maggiore efficienza in termini di risparmi energetici, nonché per la creazione di punti vendita aziendali adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, comprensivi di sale di degustazione”. “Continua l’impegno – dichiara l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo – per lo sviluppo del comparto vitivinicolo calabrese. La Calabria vanta vitigni unici e vini pregiati, perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Ad una qualità ormai unanimemente riconosciuta fa eco un aumento della domanda: occorre perciò fare in modo di potenziare la capacità produttiva, nel solco della sostenibilità, accrescendo la competitività delle aziende”. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto (attraverso rilascio telematico su Sian) è fissato alla data del 30 aprile 2024. I beneficiari della misura Investimenti sono i produttori ed i trasformatori di vino – compresi i Consorzi di tutela riconosciuti.