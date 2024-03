“Registro con soddisfazione l’apertura dei colleghi consiglieri regionali Bevacqua e Iacucci al progetto di legge regionale sulla città unica di Cosenza. Fratelli d’Italia, attraverso il vicecapogruppo alla Camera Alfredo Antoniozzi, ha sempre richiamato alla necessità di un dialogo tra le parti. Io stessa, presiedendo la commissione preposta alla trattazione del progetto di legge, ho esercitato il mio ruolo fuori da ogni schieramento”. Lo afferma Luciana De Francesco, di Fdi, presidente della prima commissione consiliare regionale. “Credo di poter dire – prosegue – che l’apertura dei colleghi del Pd premi questa capacità dialogica che Fratelli d’Italia ha sempre portato avanti. Il progetto sulla città unica non appartiene a nessuno se interpretato come occasione di crescita collettiva dei territori ma è una risorsa che le forze politiche devono saper cogliere, rappresentando un’esigenza che i cittadini avvertono e che viene racchiusa in un progetto legislativo altamente democratico e partecipativo”.