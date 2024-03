I componenti del Gruppo consiliare e della delegazione in Giunta regionale di Fdi si sono riuniti alla Cittadella per fare il punto sia sulle attività avviate sia sui provvedimenti legislativi per ciò che attiene alle scelte gestionali da parte della Giunta. “Una disamina accurata -è scritto in una nota del partito- che è servita per focalizzare ciò che sarà necessario mettere in campo nei prossimi mesi per consolidare quanto già fatto ma, soprattutto, per affrontare con decisione le tante emergenze che ancora attanagliano la nostra terra. Il lavoro fin qui svolto è certamente positivo perché le tante iniziative hanno registrato, settore per settore, dati estremamente confortanti e ci trasmettono grande entusiasmo. In particolar modo, l’azione dei consiglieri di Fratelli d’Italia ha contribuito, in diverse occasioni sono stati promotori, a produrre provvedimenti legislativi che hanno avuto il merito di recepire le istanze del territorio avviando a soluzione problematiche da anni irrisolte. Gli assessori del partito hanno dimostrato di operare tenendo a mente i principi e i valori che ispirano l’azione politica di Fratelli d’Italia e hanno saputo fornire risposte estremamente valide nei delicati settori a loro assegnati. Affrontare l’emergenza occupazionale che rappresenta una piaga soprattutto per i giovani, non è stato facile ma l’assessore al lavoro e l’assessore al personale sono stati capaci di garantire percorsi concreti. Di tutto ciò, con una prossima iniziativa pubblica renderemo conto ai cittadini calabresi senza tralasciare la grande spinta che è stata data per lo sviluppo della ‘Società Digitale'”. I consiglieri e gli assessori di FdI, conclude la nota, “ribadiscono il loro massimo impegno in vista della prossima campagna elettorale per l’elezione del Parlamento europeo perché anche a Bruxelles si possa replicare la Governance che guida oggi l’Italia. Sarà un appuntamento fondamentale per il futuro dell’Europa e Fratelli di Italia con Giorgia Meloni leader dei conservatori europei, sarà sicuramente protagonista grazie anche al consenso dei cittadini italiani”.