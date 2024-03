Si è svolta nel pomeriggio odierno la tradizionale Naca di Catanzaro, la processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata. Un momento di grande devozione da parte dei numerosissimi fedeli, che hanno voluto seguire la processione che si è snodata per le vie cittadine in rigoroso silenzio. La Naca è partita dalla chiesa del Rosario, nel cuore del centro storico, ha attraversato Piazza Roma per poi giungere davanti al Municipio e al Teatro Politeama. Da lì ha proseguito per via Poerio e, dopo un passaggio da Piazza Mattotti, ha imboccato il Corso Mazzini per fare poi ritorno nella chiesa del Rosario. Migliaia i presenti sistemati a bordo delle strade, nei vicoletti, sui balconi delle case. La manifestazione religiosa è stata come sempre seguita in Diretta da RTC, La RadioTelevisione di Catanzaro e della Calabria, che questa sera dedicherà inoltre un ampio Speciale Televisivo all’evento religioso alle ore 23,00. Replica sabato alle ore 14,30.

Ecco alcune foto scattate durante la processione.