Finisce 2 a 2 la gara tra Potenza e Crotone al Viviani calida per la 34sima gironata in serie C. Due reti di Tumminello (in foto) per i rossoblu’ per due volte in svantaggio. Un risultato che rende un po’ meno amara la Pasqua per il Crotone, che comunque rimane fortemente convalescente.

TABELLINO

POTENZA: Alastra; Armini, Sbraga, Hristov; Hadziosmanovic, Candellori (37’st Schiattarella), Castorani (31’st Di Grazia), Saporiti, Burgio; Caturano, Volpe (31’st Asencio). A disp. : Cicchietti, Iacovino, Maisto, Marchisano, Mazzocchi, Paura, Petti, Rossetti, Steffè, Verrengia. All. Marchionni

CROTONE: D’Alterio; Rispoli (14’st Leo), Battistini, Loiacono (35’st Bove), Giron; Tribuzzi (43’st Bruzzaniti), Zanellato, Vitale (14’st Felippe), D’Ursi; Gomez (14’st Comi), Tumminello. A disp. : Dini, Martino, Crialese, Kostadinov, Cantisani. All. Zauli

ARBITRO: Drigo di Portogruaro

MARCATORI: 7’pt rig. Caturano (P), 29’pt Tumminello (C), 37’pt Castorani (P), 26’st Tumminello (C)

AMMONITI: Battistini (C), D’Ursi (C)