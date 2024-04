Incidente stradale mortale nella notte a Catanzaro. La vittima è un uomo di 42 anni anni alla

guida di un’auto Peugeot 206 Cabrio che, secondo una prima

ricostruzione, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso

il controllo della vettura andando ad impattare violentemente

con un lampione dell’illuminazione stradale. Il decesso è stato

istantaneo.

Il fatto è avvenuto in viale Isonzo nella zona sud del

capoluogo calabrese. Sul posto sono intervenuti i vigili del

fuoco del Comando provinciale che hanno provveduto ad estrarre

dalle lamiere dell’auto il corpo del conducente, unica persona a

bordo del veicolo. Presente anche una pattuglia della Polstrada

che ha effettuato i rilievi.