Calcio serie B, Pasquetta memorabile per il travolgente Catanzaro che spezza l’imbattibilità interna del Parma (0-2), espugnato per la prima volta il Tardini. Cosenza ribaltato dal Brescia (1-2)

di RTC Sport

Campionato di Calcio di Serie B in campo nella giornata di Pasquetta. Il magic moment del Catanzaro prosegue anche in casa della capolista Parma dove la squadra giallorossa calabrese spezza l’imbattibilità della corazzata capolista. Dopo un’occasione enorme per Man del Parma murato da un super Fulignati, due reti nel primo tempo per il Catanzaro che indirizza fortemente la sfida: al 10′ Biasci raccoglie il rifornimento di Situm e scaglia in porta una sassata potente e imprendibile per Chichizola che resta immobile, 1 a 0. In chiusura di primo tempo il Catanzaro arrotonda il punteggio. Corner di Vandeputte, in area sbuca la testa di Antonini che indirizza sul secondo palo e lascia di sasso il portiere argentino del Parma, 2 a 0 all’intervallo. Nel secondo tempo Pecchia parte con Charpentier al posto dell’inconcludente Bonny e il Parma è piu’ reattivo. Ci provano piu’ volte i crociati con lo stesso Charpentier, Man, Bernabè, Circati, Hernani ma non va, Fulignati è strepitoso e dice sempre di no. Capolista sfortunata quando il nuovo entrato Sohm calcia con potenza, la sua bomba si stampa sulla traversa. Catanzaro che lascia sfogare la capolista e agisce ficcante in ripartenza, fallendo il colpo del ko con il nuovo entrato Ambrosino. Nel finale il Parma rastrella le ultime energie ma, dopo avere sprecato l’occasione per tornare in partita, gradualmente si spegne fino al fischio finale. Per il Catanzaro è un vero tripudio e l’ennesima impresa, quinto posto solitario arpionato grazie alla sconfitta del Palermo a Pisa. E sabato in casa con il Como è scontro diretto anche per il secondo posto.

Pasquetta amara per il Cosenza che si fa ribaltare in casa dal Brescia che vendica in parte la sconfitta nei playout dello scorso anno. Lupi rossoblu’ avanti con Crespi al 16′ su assist di Zuccon, acciuffati da Galazzi al 41′. Lo stesso Galazzi la ribalta al 79′ su lancio di Moncini, il Brescia gela il Marulla e inguaia seriamente Viali (due sconfitte in due gare).