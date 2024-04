“Nella ricorrenza della ‘Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo’ esprimo la vicinanza del Consiglio regionale alle famiglie che si si fanno carico dei bisogni dei soggetti con disturbi dello spettro autistico”. Lo afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso. “Sono famiglie che hanno bisogno – aggiunge Mancuso- non solo di messaggi di solidarietà, ma di atti e provvedimenti concreti, che garantiscano, senza alcuna discriminazione, i diritti fondamentali, tra cui l’accesso alle strutture didattiche e lavorative, superando ogni barriera e ogni ostacolo. Esprimo, inoltre, apprezzamento per le iniziative di supporto alle famiglie e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che le istituzioni e le associazioni di volontariato portano avanti”. “Come Consiglio regionale -sostiene ancora il presidente dell’assemblea- abbiamo voluto istituire il ‘Garante dei diritti delle persone con disabilità’, che la Calabria ancora non aveva, anche per proporre azioni coordinate e sinergiche favorendo l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti più fragili”. Sull’autismo interviene con una nota anche il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria Ernesto Siclari “Non basta una giornata per allontanare lo ‘spettro’, ma serve una giornata per sentirci più vicini a chi in quello spettro ci vive, gioca e cresce. Serve a farci avvertire maggiore consapevolezza e quel senso di responsabilità utile al coinvolgimento dell’intera società in progetti e percorsi che portino chi soffre del disturbo del neuro sviluppo a sentirsi persone come tutte le altre. È per questi motivi – prosegue – che il 2 aprile del 2007 l’Assemblea generale dell’Onu ha indetto la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone che ricadono nello spettro autistico”.