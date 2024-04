L’Università Magna Graecia di Catanzaro ha pubblicato i bandi per l’ammissione ai corsi di Laurea magistrale in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e in Medicina e chirurgia e tecnologie digitali per l’anno accademico 2024/2025, consultabili al link https://web.unicz.it/it/news/108397/bando-di-concorso-per-l-ammi ssione-ai-corsi-di-laurea-magistrale-in-medicina-e-chirurgia-lm- 41-odontoiatria-e-protesi-dentaria-lm-46-e-corso-di-laurea-magis trale-in-medicina-e-chirurgia-e-tecnologie-digitali-lm-41-a-a-20 24-2025. All’Ateneo di Catanzaro sono disponibili: 433 posti per il corso di Laurea in Medicina e chirurgia per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 43 posti per gli studenti non comunitari non ricompresi nella legge n.189 del 2022; 20 posti per il corso di Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 2 posti per gli studenti non comunitari non ricompresi nella legge n.189 del 2022; 80 posti per il corso di Laurea in Medicina e chirurgia in tecnologie digitali per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e 4 posti di cui uno destinato a studenti provenienti da Paesi non Ue nell’ambito del Progetto Marco Polo. Chi è interessato a partecipare alle prove di ammissione ai corsi di laurea deve presentare la richiesta di partecipazione, esclusivamente in modalità on line, attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L’iscrizione online è attiva dal 3 aprile fino alle ore 15:00 del 17 aprile 2024. Le prove di ammissione sono programmate in due distinte sessioni temporali, nelle giornate di martedì 28 maggio 2024 e di martedì 30 luglio 2024.