È morta Rosetta Neto, madre del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e vedova di Italo, il compianto sindaco della città dello Stretto deceduto nel 2021. Insegnante in pensione di latino e greco al liceo classico, aveva 80 anni e da diversi giorni era ricoverata nel reparto di Rianimazione al Grande ospedale metropolitano. Da tempo Rosetta Neto soffriva di problemi cardiaci per i quali lo scorso dicembre si è reso necessario un primo ricovero in ospedale. Oltre a essere una figura sempre presente al fianco del marito, assieme ai figli Giuseppe e Valeria Rosetta Neto animava la “Fondazione Italo Falcomatà”, di cui era presidente, e organizzava il premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu”. In una nota la Fondazione ha annunciato la morte di Rosetta Neto Falcomatà che, è scritto in una nota, “ha raggiunto in cielo il suo caro Italo. La Fondazione e la famiglia ringraziano i medici ed il personale sanitario dei reparti di Ematologia, Anestesia e Rianimazione del Gom di Reggio Calabria, del Policlinico Madonna della Consolazione e i volontari dell’Ail”. “Cordoglio e vicinanza al sindaco in questo momento di inconsolabile dolore” è stata espressa dall’amministrazione comunale. “Indimenticata professoressa per diverse generazioni di studenti – èscritto nella nota dell’Amministrazione- ha rappresentato per l’intera comunità un modello di cultura e partecipazione attiva alla vita cittadina, alla quale ha contributo per decenni attraverso le iniziative della ‘Fondazione Italo Falcomatà’, segnando un percorso d’impegno civile la cui eredità è oggi prezioso patrimonio della Città di Reggio Calabria”. I funerali si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo in Sant’Agostino a Reggio Calabria.