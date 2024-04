Approvato il Bando 2024 del progetto “Laboratorio Italia”, redatto in partnership con l’Associazione “NeXt – Nuova Economia X tutti” (EPS specializzata nella creazione di network tra associazioni, imprese, enti pubblici, scuole, università e cittadini, che agiscono “dal basso” per il bene comune) e con la collaborazione dell’Associazione “Seniores BCC” (ex direttori e dirigenti del Credito Cooperativo in quiescenza). Anche il Bando 2024 pone al centro i temi dell’economia civile, della sostenibilità e dell’innovazione, rivolgendosi ad un duplice target (imprese già costituite e start-up) e prevedendo un percorso strutturato di affiancamento che terminerà nel gennaio 2025. “Negli anni passati -dice il Presidente Paldino (nella foto)- per il tramite della BCC Mediocrati, che è socio sostenitore della Fondazione, sono stati approvati diversi progetti nella nostra area di competenza”. Il Bando è riservato ad imprese già operanti (da almeno 24 mesi e con un fatturato inferiore a € 500.000), e a start-up cooperative (gruppi di almeno 3 giovani con una idea) selezionate per qualità di progetto. Le imprese (il massimo importo richiedibile per acquisto di beni strumentali è di € 15.000) e le start-up – le cui richieste saranno accolte – verranno inserite in percorsi laboratoriali gratuiti gestiti da “NeXt” sui temi della rendicontazione sociale, della sostenibilità sociale ed ambientale e potranno contare sul tutoraggio gratuito della Associazione “Seniores BCC”. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2024. Il Comitato Esecutivo della Fondazione delibererà sulle richieste di contributo entro il mese di luglio 2024. Le somme saranno erogate dopo il percorso laboratoriale. Per le start-up, invece, è previsto un contributo massimo di € 3.000 come avviamento (spese notarili e di costituzione) dopo percorso laboratoriale ed entro il settembre 2025. Per saperne di più, scaricare il bando e i documenti necessari, cliccare su (https://www.creditocooperativo.it/private/circular/fondazione-tertio-millennio-ets-progetto-laboratorio-italia-bando-edizione-2024).